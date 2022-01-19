Трое молодых калужан задержаны за торговлю наркотиками

В Калуге трое молодых людей задержаны по подозрению в торговле наркотиками. В среду, 19 января, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, калужане покупали крупные партии героина через интернет и собирались продать частями в Калуге.

Предполагаемым виновникам грозит до 15 лет колонии.

Расследование уголовных дел сейчас продолжается.

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