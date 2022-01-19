Калужанка потеряла 4,5 миллиона рублей, пытаясь заработать на бирже

В Калужской области женщина перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей. Она потеряла деньги, пытаясь заработать на бирже, сообщили в среду, 19 января, в региональном управлении МВД.

Рекламу с предложением заработка на покупке и продаже акций калужанка увидела в банковском приложении. После регистрации ей позвонил человек, представившийся брокером.

Торговля акциями шла успешно, деньги отображались в личном кабинете. Но обналичить сумму женщине не удалось. В этот момент и выяснилось, что под видом брокера работал мошенник.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Виновника сейчас ищут.

По такой же схеме лишился 800 тысяч и житель Обнинска, рассказали в полиции.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!