В Калужской области 33-летнего мужчину ждет суд за незаконную организацию миграции

В Калужской области 33-летнему мужчине грозит до семи лет колонии за незаконную организацию миграции. Во вторник, 18 января, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, он брал деньги с мигрантов из Украины, Молдовы, Армении и Азербайджана за фиктивную регистрацию по адресу своей знакомой в городе Сосенский Козельского района. Всего там прописались 14 человек, но никто из них в доме не жил.

Когда началось расследование, подозреваемый скрылся в Армении, но на днях его выдали России и доставили в калужский следственный изолятор.

Расследование сейчас продолжается.

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