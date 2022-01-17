Калужанин взял в долг у знакомых 100 миллионов рублей и не вернул

В Калужской области мужчину обвиняют в мошенничестве. В понедельник, 17 января, о завершении расследования уголовного дела сообщило региональное управление МВД.

По версии следствия, калужанин взял в долг у 13 знакомых в общей сложности около 100 миллионов рублей, но деньги так и не вернул.

Сейчас предполагаемый виновник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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