Житель Обнинска решил продать ботинки и потерял 49 тысяч рублей

В Обнинске местный житель стал очередной жертвой мошенников. В воскресенье, 16 января, об этом рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Обнинец выложил объявление о продаже ботинок для сноуборда, а позже с ним связался потенциальный покупатель, который рассказал, что не может сам приехать и забрать товар, поэтому предложил воспользоваться доставкой.

Покупатель отправил автору объявления ссылку. Перейдя по ней, житель Обнинска увидел, что с его карты списали больше 49 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!