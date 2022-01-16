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Житель Обнинска решил продать ботинки и потерял 49 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2022 12:41 0 476
Житель Обнинска решил продать ботинки и потерял 49 тысяч рублей

В Обнинске местный житель стал очередной жертвой мошенников. В воскресенье, 16 января, об этом рассказали в управлении МВД по Калужской области. 

Обнинец выложил объявление о продаже ботинок для сноуборда, а позже с ним связался потенциальный покупатель, который рассказал, что не может сам приехать и забрать товар, поэтому предложил воспользоваться доставкой. 

Покупатель отправил автору объявления ссылку. Перейдя по ней, житель Обнинска увидел, что с его карты списали больше 49 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2022 12:41 0 476
Тэги: криминал умвд
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