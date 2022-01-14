В Калужской области 40-летнего мужчину ждет суд за убийство знакомой и угон ее автомобиля

В Калужской области завершено расследование уголовного дело об убийстве жительницы Ермолино и краже ее автомобиля. В пятницу, 14 января, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло 5 августа прошлого года. По версии следствия, мужчина приехал в Ермолино и там поссорился со своей знакомой на почве ревности.

- Мужчина удушил знакомую, забрал из квартиры мобильный телефон, фотоаппарат, денежные средства и ключи от автомашины, - заявили в СК. - Со стоянки около дома мужчина похитил машину убитой. На следующий день он изготовил подложный договор купли-продажи автомобиля и предъявил его страховому агенту для оформления страхового полиса.

Нашли тело родственники, с которыми связались коллеги убитой, когда она не вышла на работу. Вскоре подозреваемого задержали в Калуге.

Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!