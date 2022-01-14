В Калуге 32-летний мужчина стрелял из травматического пистолета возле кафе

В Калуге возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 32-летнего мужчины. Его подозревают в стрельбе на одной из улиц города, сообщили в пятницу, 14 января, в управлении МВД по Калужской области.

Как выяснили следователи, мужчине позвонил его знакомый и рассказал о конфликте с другой компанией в кафе. Калужанин взял травматический пистолет и поехал в это заведение.

На улице мужчина несколько раз выстрелил из травмата в воздух.

- Этим он грубо нарушил общественный порядок, - заявили в полиции.

Никто из людей не пострадал, но стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы.

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