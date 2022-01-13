В Калужской области полиция ищет пострадавших в финансовой пирамиде «Финико»

Полиция продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей компании «Финико», признанной Центральным банком финансовой пирамидой. В четверг, 13 января, УМВД по Калужской области объявило о поиске пострадавших вкладчиков из нашего региона.

Тех, кто потерял деньги в «Финико», просят обращаться в следственное управление УМВД по номеру телефона: 8(4842) 50-20-53.

Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено в прошлом году. По всей России вкладчики потеряли порядка миллиарда рублей. Пострадало более 3000 человек. Организаторы пирамиды предлагали доход свыше 30% в год.

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