В Калужской области мужчина заказал убийство пожилого родственника, за которым не хотел ухаживать

В Калужской области двоих мужчин обвиняют в убийстве пожилого человека. В четверг, 13 января, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло в июле прошлого года в Спас-Деменском районе.

По версии следствия, 40-летний мужчина предложил 59-летнему соседу за деньги убить пожилого родственника, за которым не хотел ухаживать.

- Один из соучастников удерживал потерпевшего за ноги, а второй задушил жертву, - заявили в СК. - После этого они сообщили соседям о том, что пожилой мужчина скончался.

Сначала считалось, что пожилой мужчина умер по естественным причинам, но экспертиза показала, что его задушили.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Предполагаемым виновникам грозит от 8 до 20 лет колонии либо пожизненный срок.

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