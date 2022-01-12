В Калуге мужчину судят за убийство и сожжение тела женщины 10 лет назад

В Калуге 42-летнему мужчине грозит до 15 лет колонии за убийство женщины, совершенное 10 лет назад. В среду, 12 января, о завершении расследования уголовного дела сообщила прокуратура Калужской области.

Как пояснил следователям сам обвиняемый, женщина недостойно себя повела и вызвала у него агрессию. Калужанин несколько раз ударил ее бетонной трубой рядом с гаражом, а потом сжег тело.

Ранее этот человек уже был неоднократно судим.

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