В Калужской области 31-летнему мигранту вынесли приговор за убийство земляка

В Калужской области 31-летнего мигранта приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство. Во вторник, 11 января, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло 26 июля прошлого года на улице в городе Белоусово Жуковского района.

- Произошел конфликт между двумя иностранными гражданами, в ходе которого 31-летний подсудимый нанес 35-летнему земляку смертельное колото-резаное ранение, - заявили в СК.

Виновника спустя сутки задержали на территории Московской области.

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