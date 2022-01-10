В Калужской области сутенерше грозит до пяти лет колонии

В Калужской области 39-летней жительнице Обнинска грозит до пяти лет колонии за организацию занятия проституцией. В понедельник, 10 января, об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, обвиняемая была сутенершей у проституток из Обнинска и Жуковского района.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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