Убийца 41-летней жительницы Людиново заключен под стражу

Ранее мы писали об убийстве 41-летней жительницы Людиново. В воскресенье, 9 января, прокуратура Калужского региона сообщает, что убийца заключен под стражу.

- 9 января 2021 года Людиновским районным судом рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, которое поддержано прокуратурой, - подчеркивает прокуратура региона. - Подозреваемому определена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное с особой жестокостью». Мужчина убил сожительницу на почве ревности.

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