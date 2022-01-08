В Калужском регионе ревнивец убил 41-летнюю возлюбленную в Рождество

Следственный комитет по Калужской области в субботу, 8 января, сообщает об убийстве 41-летней жительницы Людиново. Трагедия случилась в пятницу, 7 января, в одном из домов города.

- Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, - подчеркивает Следственный комитет. - В ходе следственных действий установлено, что смертельные травмы потерпевшей нанес ее сожитель в ходе конфликта на почве ревности.

30-летний гражданин Украины задержан. Сейчас определяется мера пресечения для него. Расследование уголовного дела продолжается.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!