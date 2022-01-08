Жительница Обнинска лишилась 1,7 миллиона рублей при покупке акций

Женщина из Обнинска заинтересовалась рекламой на одном из интернет-сайтов и решила приобрести акции.

Ничего не заподозрив, жительница наукограда согласилась на сомнительное предложение и перечислила денежные средства на указанный ей счет. Представители интернет-ресурса посредством видеосвязи убедили женщину, что она вкладывает сбережения в приобретение ценных бумаг и в дальнейшем получит прибыль.

Сначала потерпевшая внесла на счет 150 долларов, а затем оформила кредит. Через четыре дня связь со специалистами сайта прервалась.

Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила более 1,7 миллиона рублей.

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