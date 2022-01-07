В Обнинске задержали иностранца с наркотиками

В наукограде в поле зрения сотрудников УМВД России по Калужской области попал иностранный гражданин.

В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли несколько свертков с порошкообразным веществом внутри. Согласно заключению экспертов, вещество является наркотическим средством – «героин», общей массой более 19 граммов. По версии правоохранителей, наркотическое вещество было приготовлено к сбыту на территории региона.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, возможно причастные к противоправной деятельности.

Ведется следствие.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!