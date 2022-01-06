В Калуге 31-летний мужчина устроил погром в больнице

В Калуге 31-летнего местного жителя подозревают в порче имущества больницы. В четверг, 6 января, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

Подозреваемого удалось найти по отпечаткам пальцев.

- По версии правоохранителей, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в здание лечебного учреждения и прошел по коридорам, - рассказали в ведомстве. - Увидев запертую дверь в лабораторию, он путем ее повреждения, проник в служебное помещение, после чего нанес несколько ударов по офисному и лабораторному оборудованию, тем самым повредив его. После этого мужчина покинул больницу. Теперь ему предстоит объяснить мотивы своего поступка.

Ущерб от погрома составил более 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Калужанину грозит до двух лет тюрьмы.

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