В Калуге 22-летний парень украл две игровые приставки

В Калуге 22-летний молодой человек украл приставки и комплектующие для них из магазинов электроники. В среду, 5 января, этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- По версии правоохранителей, подозреваемый вошел в один из магазинов по продаже различной электроники, - подчеркнули в полиции. - Проходя мимо стеллажей с товарами, мужчина обратил внимание на игровые диски для приставок. Воспользовавшись отсутствием работника торгового зала, подозреваемый взял 8 дисков, а также 2 джойстика, которые положил в пакет и, не оплатив их, покинул помещение.

В тот же день калужанин украл две игровые приставки в другом магазине. Общий ущерб оценивается больше, чем в 70 тысяч рублей.

Похищенное парень продал за 30 тысяч рублей, которые позже потратил.

Возбуждено уголовное дело.

Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

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