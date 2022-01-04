Калужанина обманули мошенники на 3 миллиона рублей

Жителю Калуги с неизвестного номера позвонил гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил, что с личного кабинета мужчины подана заявка на кредит на крупную сумму. После чего звонивший сообщил, что для проверки на причастность к мошенническим действиям сотрудников банка, калужанину необходимо завершить процедуру оформления займа, уверив его, что полученные денежные средства затем будут ему возвращены. Поверив, потерпевший прошел в отделение банка, где обналичил оформленные в кредит сбережения и перевел их на указанные ему реквизиты.

На следующий день калужанину позвонил тот же незнакомец и убедил его повторить аналогичные операции, но в другом банке. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила более 3 миллионов рублей.

По данному факту следственным отделом УМВД России по Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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