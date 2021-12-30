24-летний житель Калужского региона сядет на 10 лет за убийство и поджог квартиры с трупом

В четверг, 30 декабря, прокуратура Калужской области сообщает о вынесении приговора 24-летнему мужчине из Ульяновской области.

Он убил человека и сжег квартиру с трупом, чтобы замести следы преступления.

В марте 2021 года мужчина выпивал со своим знакомым. Кухонным ножом ударил приятеля в грудь и несколько раз побил по голове кулаками.

- После этого он положил несколько листов бумаги в диван, на котором находился труп, - подчеркивает прокуратура региона, - облил спиртосодержащей жидкостью и поджог зажигалкой. Убедившись в возгорании дивана, преступник с места происшествия скрылся.

Вся квартира сгорела.

Следующие 10 лет жизни 24-летний парень проведет в колонии строгого режима, хоть свою вину он и не признал.

- Приговор в законную силу не вступил, - отмечает надзорный орган.

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