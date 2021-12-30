В Калужской области 39-летний мужчина ударил знакомого ножом по голове

В Малоярославецком районе 39-летнего местного жителя подозревают в нападении на знакомого. В четверг, 30 декабря, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

Потерпевший попал в больницу с серьезными травмами.

- По версии полицейских в вечернее время местный житель шел по одной из улиц районного центра в сторону своего дома, - пояснили в полиции. - В этот момент ему навстречу вышел его знакомый, который намеренно поджидал потерпевшего. Сначала он ударил мужчину ножом по голове, и после того, как тот упал, нападавший схватил с земли камень и кинул его в голову своему оппоненту. Гражданин потерял сознание. Случайные очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, которая и доставила мужчину в медицинское учреждение.

Такие травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый признался, что напал на знакомого из-за личной неприязни.

Расследование продолжается.

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