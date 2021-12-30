В Обнинске задержаны двое братьев, выбросивших из окна квартиры 49-летнего мужчину

Следственный комитет по Калужскому региону в четверг, 30 декабря, сообщает о задержании двух братьев. Мужчины 36 и 34 лет подозреваются в убийстве 49-летнего обнинца. Ранее уже имели судимость.

В среду, 29 декабря, в Обнинске под балконом одного из домов по улице Гагарина обнаружен труп.

- На погибшем отсутствовала верхняя одежда, - подчеркивает СК, - имелись телесные повреждения.

Во вторник, 28 декабря, мужчина находился в гостях у своих соседей. Они поругались. Братья избили своего гостя, после чего выкинули из окна.

Расследование уголовного дела продолжается.

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