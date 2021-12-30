Суд признал многомиллионную премию экс-министра здравоохранения Калужской области законной

Калужский областной суд оставил без изменений решение по делу экс-министра здравоохранения региона Алана Цкаева.

Бывший чиновник сейчас вновь занимает пост главного врача БСМП. Находясь на этой должности, Цкаев в 2019 году получил премию за выполнение «особо важных и срочных работ».

Минздрав Калужской области удовлетворил просьбу главврача о выплате ему премии и Цкаев получил под Новый год 6,8 миллиона рублей. Размер премии, выданной Цкаеву, в 170 раз превысил ее обычный объем.

Прокуратора региона посчитала такое поощрение главврача незаконным. Но 23 декабря надзорный орган проиграл суд во второй раз. Апелляция была не удовлетворена, а премия Цкаева в 6,8 миллионов признана законной.

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