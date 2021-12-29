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В Калужской области вынесли приговор мужчине, который изнасиловал 17-летнюю девушку в 2014 году

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.12.2021 09:28 0 880
В Калужской области вынесли приговор мужчине, который изнасиловал 17-летнюю девушку в 2014 году

В Калужской области 30-летнего уроженца Ростова признали виновным в изнасиловании. Мужчина приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Он надругался над 17-летней девушкой летом 2014 года в гостинице на территории Боровского района, а потом скрылся, сообщили в среду, 29 декабря, в региональном управлении Следственного комитета.

Оперативно задержать преступника не удалось, но в базе остался его генетический образец. И в нынешнем году эксперты выявили совпадение генотипа с данными осужденного, отбывающего наказание в Иркутской области.

Следователи выяснили, что за прошедшие семь лет мужчина жил в Челябинске, Иркутске и Костроме. В колонию он попал за пять фактов мошенничества и нанесение тяжких телесных повреждений.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.12.2021 09:28 0 880
Тэги: криминал следственный комитет
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