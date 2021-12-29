В Калуге следователь задержал преступника, возвращаясь домой с работы

В Калуге 50-летний мужчина задержан за разбойное нападение на пожилую женщину на улице Степана Разина. В среду, 29 декабря, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина подбежал к пенсионерке сзади, схватил за плечо, развернул к себе, распылил ей в лицо газ из баллончика, а потом выхватил сумку и побежал.

Свидетелем этой сцены стал прохожий. Он бросился в погоню за нападавшим. Крики о помощи услышал и возвращавшийся домой следователь по особо важным делам управления Следственного комитета по Калужской области Азер Садыгов. Он увидел бегущего с сумкой мужчину и бросился его догонять. Вскоре преступника удалось поймать. Следователь с помощью второго очевидца удерживал грабителя до приезда полиции.

Возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит до 10 лет колонии.

Напавший на женщину 50-летний калужанин арестован.

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