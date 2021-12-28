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В Калужской области 23-летний убийца пытался выдать себя за жертву

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 28.12.2021 15:23 0 1427
В Калужской области 23-летний убийца пытался выдать себя за жертву

В Боровске суд вынес приговор 23-летнему жителю Ульяновской области. Мужчину признали виновным в избиении человека до смерти и поджоге, сообщили во вторник, 28 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Виновник приехал в наш регион на заработки. В Боровске ульяновец познакомился с 26-летним местным жителем. В ночь на 10 марта они поссорились в квартире пятиэтажки.

- Злоумышленник нанес потерпевшему колото-резаного ранение и подверг избиению, - рассказали в Следственном комитете. - Потерпевший скончался. Затем для инсценировки своего убийства подсудимый переодел погибшего в свою одежду, поджег тело и квартиру.

Виновника приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен будет выплатить компенсацию матери погибшего.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 28.12.2021 15:23 0 1427
Тэги: криминал следственный комитет
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