В Калужской области 62-летнего мужчину избили до смерти табуреткой

В деревне Фроловка Хвастовичского района 27 декабря до смерти забили 62-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний местный житель, сообщили во вторник, 28 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло в доме погибшего.

- Причиной конфликта, вероятнее всего, стала их общая знакомая женщина, которую не поделили соперники, - пояснили в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

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