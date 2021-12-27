В Калужской области 44-летний мужчина задержан за убийство своей подруги

В воскресенье, 26 декабря, в поселке Ферзиково обнаружено тело 37-летней женщины. По подозрению в убийстве задержан 44-летний мужчина, который с ней жил. Об этом сообщили в понедельник в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, в ночь на 26 декабря погибшая сообщила мужчине, что хочет с ним расстаться. В ответ он несколько раз ударил ее ножом. Оба были пьяны.

После убийства мужчина позвонил знакомым и в полицию.

Расследование уголовного дела продолжается.

- У пары имеется трехлетний ребенок, который в результате произошедшего остался без попечения и помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, - рассказали в Следственном комитете.

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