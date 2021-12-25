61-летняя жительница Износок, подозреваемая в поджоге дома, заключена под стражу

Ранее мы сообщали о гибели двух людей при пожаре в Износках Калужской области.

В четверг, 23 декабря, в доме из четырех квартир загорелась терраса. Все квартиры сгорели, а также имущество в них. В одной из квартир были обнаружены трупы 52-летнего мужчины и 56-летней женщины.

Прокуратура Калужской области в субботу, 25 декабря, сообщает о заключении под стражу 61-летней жительницы Износок, которая подозревается в поджоге.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц» и «Умышленное уничтожение имущества путем поджога».

Следствие продолжается.

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