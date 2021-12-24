В Калуге 17-летнего парня отчислили из техникума и задержали за торговлю наркотиками

В Калуге 17-летнего парня подозревают в торговле наркотиками. Его задержали после отчисления из техникума за пропуски занятий, сообщили в пятницу, 24 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Молодого человека задержали в подъезде многоэтажки, где он продал 0,32 грамма наркотика другому калужанину.

- Данный факт был зафиксирован сотрудниками полиции, и распространителя задержали, - подчеркнули в СК.

Ранее 17-летний калужанин уже был судим за кражи и грабеж, но не был лишен свободы из-за своего возраста.

Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет колонии.

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