В Калуге 21-летнего мужчину осудили на девять лет за торговлю наркотиками

В Калуге районный суд вынес приговор 21-летнему мужчине, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. В пятницу, 24 декабря, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, молодой человек приехал в Калугу из другого региона в мае. Он снял квартиру и хранил в ней 320 граммов героина в 159 свертках, которые собирался продать.

Виновника отправили в колонию строгого режима на девять лет.

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