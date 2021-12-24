В Калуге на 12 лет осудили мужчину, который с ножом напал на двух человек на улице Ленина

В Калуге 36-летнего мужчину признали виновным в покушении на убийство двоих человек. Осужденный проведет 12 лет в колонии, сообщили 23 декабря в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 26 июня на перекрестке улиц Ленина и Билибина. 36-летний калужанин увидел там свою бывшую жену вместе с другим мужчиной и ударил обоих ножом в шею.

Врачам удалось спасти жизни пострадавших.

Ранее этот мужчина уже сидел в колонии за покушение на свою жену.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!