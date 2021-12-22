В Калуге студентку юридического колледжа осудили за распространение наркотиков

В Калуге вынесен приговор студентке юридического колледжа, которую признали виновной в покушении на сбыт наркотиков. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, летом девушка купила в Калуге наркотики, а потом хотела шесть граммов перепродать своему знакомому, но ее задержала полиция.

Виновницу приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

- За участие в сбыте наркотиков предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, - подчеркнули в прокуратуре.

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