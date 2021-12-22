Житель Калужской области угнал с трассы сломанный автомобиль

В Калужской области мужчину обвиняют в угоне автомобиля, который он случайно заметил на трассе. Об этом инциденте в среду, 22 декабря, сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, владелец машины ехал по трассе, но автомобиль сломался. Он оставил транспортное средство и пошел пешком за помощью.

В этот момент мимо закрытого авто шел другой человек. Он вскрыл замок, завел мотор, соединив провода, и поехал кататься. Бросил машину он недалеко от своего дома, задумав потом сдать ее на металлолом.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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