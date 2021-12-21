В Калужской области прокуратура подала в суд на чиновника, который оформил дорогой автомобиль на родственника

Прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ пытается через суд лишить высокопоставленного чиновника дорогого внедорожника «Фольксваген Туарег». Этот госслужащий не смог объяснить происхождения доходов на покупку автомобиля, сообщили утром во вторник, 21 декабря, в пресс-службе прокуратуры.

Имя чиновника пока не называется.

Но в прокуратуре сообщили подробности. Проверка показала, что чиновник купил иномарку стоимостью более трех миллионов рублей и оформил ее на неработающего отца-пенсионера. При этом ни денег на такую покупку, ни водительского удостоверения у пожилого человека не было.

- При небольшом суммарном годовом доходе госслужащего и его супруги они только за один год без привлечения кредитных средств купили два автомобиля общей стоимостью более пяти миллионов рублей, - заявили в прокуратуре.

Ни сам чиновник, ни его родственник не смогли объяснить прокурору происхождение денег на покупку автомобиля. В итоге был подан иск в суд. Жиляков добивается, что машину обратили в доход государства.

Заседание суда состоится в ближайшее время.

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