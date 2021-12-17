Получивший ножевое ранение сердца подросток остается в реанимации в Калуге в тяжелом состоянии

16-летний подросток, получивший 16 декабря ножевое ранение в драке на остановке в городе Ермолино Боровского района, остается в реанимации детской областной больницы в Калуге. Состояние парня тяжелое, нож попал в сердце, сообщили вечером в пятницу в министерстве здравоохранения региона.

- Сегодня его перевели из Боровска, состояние парня тяжелое, стабильное, - прокомментировали в Минздраве. - Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Врачи детской областной больницы планируют провести телемедицинскую консультацию с врачами НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева.

Напомним, по подозрению в совершении преступления задержан 20-летний иностранец.

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