В Калужской области 56-летний мужчина задержан за убийство бывшей жены

В четверг, 16 декабря, рядом с одним из домов в городе Жиздра обнаружено тело 51-летней женщины. В ее убийстве подозревают бывшего мужа погибшей. 56-летний мужчина задержан, сообщили в пятницу в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Вечером на придомовой территории подозреваемый на почве ревности нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых она скончалась, - рассказали в СК.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», продолжается.

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