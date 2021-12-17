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В Калужской области иностранец ножом ударил 16-летнего парня на остановке

Дмитрий Ивьев , Фото: СК РФ.
Опубликовано: 17.12.2021 12:47 5 1403
В Калужской области иностранец ножом ударил 16-летнего парня на остановке

Вечером в четверг, 16 декабря, в городе Ермолино Боровского района в результате конфликта на остановке 16-летний парень получил ножевое ранение. Об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Медики доставили пострадавшего на вертолете в Калугу.

- Молодой человек прооперирован и находится в больнице, - подчеркнули в Следственном комитете.

20-летний подозреваемый уже задержан. Он из другой страны.

В Следственном комитете опровергли информацию, что конфликт начался из-за девушки.

В УМВД по Калужской области уточнили, что на месте происшествия находились еще четыре человека.

- В дальнейшем будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта, - пояснили в полиции.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на убийство», продолжается.

- Сейчас на месте работает следственная группа в составе следователей по особо важным делам и криминалистов регионального управления Следственного комитета. Допрошены все участники конфликта, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - подчеркнули в Следственном комитете.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК РФ.
Опубликовано: 17.12.2021 12:47 5 1403
Тэги: криминал следственный комитет полиция
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