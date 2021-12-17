В Калужской области иностранец ножом ударил 16-летнего парня на остановке
Вечером в четверг, 16 декабря, в городе Ермолино Боровского района в результате конфликта на остановке 16-летний парень получил ножевое ранение. Об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Медики доставили пострадавшего на вертолете в Калугу.
- Молодой человек прооперирован и находится в больнице, - подчеркнули в Следственном комитете.
20-летний подозреваемый уже задержан. Он из другой страны.
В Следственном комитете опровергли информацию, что конфликт начался из-за девушки.
В УМВД по Калужской области уточнили, что на месте происшествия находились еще четыре человека.
- В дальнейшем будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта, - пояснили в полиции.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на убийство», продолжается.
- Сейчас на месте работает следственная группа в составе следователей по особо важным делам и криминалистов регионального управления Следственного комитета. Допрошены все участники конфликта, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - подчеркнули в Следственном комитете.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!