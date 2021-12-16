В Калужской области бывшую начальницу почты осудили за присвоение пенсий

В Калужской области 22-летнюю девушку признали виновной в присвоении денег. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, сообщили в четверг, 16 декабря, в прокуратуре региона.

Преступление девушка совершила, когда работала начальников одного из почтовых отделений в Малоярославецком районе.

Как установил суд, виновница присваивала себе пенсии и похитила деньги, которыми клиенты оплатили отправления. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

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