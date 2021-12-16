В Калужской области вынесен приговор 39-летнему мужчине, до смерти избившему женщину

В Калужской области 39-летнего мужчину из Жиздры приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он до смерти избил женщину, с которой выпивал, сообщили в четверг, 16 декабря, в региональном управлении Следственного комитета.

Конфликт произошел 21 сентября.

- 39-летняя женщина совместно с подсудимым и знакомой распивала спиртные напитки, - рассказали в СК. - В ходе конфликта злоумышленник избил потерпевшую, причинив ей тупую травму живота, повлекшую смерть на месте происшествия.

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