В Калуге избили инвалида на улице Николо-Козинской

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту избиения инвалида на улице Николо-Козинской. В среду, 15 декабря, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

По предварительным данным, инвалид находился возле дома, когда к нему подбежал незнакомый человек. Тот ударил человека с ограниченными возможностями по лицу кулаком. Инвалид упал, и его еще дважды ударили по лицу. После этого пострадавший потерял сознание.

Личность злоумышленника пока не установили. За этот поступок ему грозит до двух лет колонии.

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