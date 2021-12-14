В Калуге начальника отделения судебных приставов осудили за мошенничество

В Калуге бывшего начальника отделения судебных приставов по Ленинскому округу признали виновным в мошенничестве. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей, сообщили во вторник, 14 декабря, в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Как установил суд, в марте в своем рабочем кабинете пристав взял с должника 50 тысяч рублей якобы в качестве оплаты исполнительского сбора. Хотя на самом деле взял деньги себе.

Пока не уточняется, будет ли прокурор обжаловать приговор.

- Приговор суда будет изучен после его поступления в прокуратуру, - отметили в ведомстве.

В управлении ФССП по Калужской области в свою очередь сообщили, что преступление было выявлено сотрудниками отделения собственной безопасности.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!