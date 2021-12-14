В Калужской области мужчина до смерти избил женщину, которая сказала ему о беременности

В Калужской области 39-летнему жителю Людиновского района вынесли приговор за избиение до смерти своей подруги. Виновник проведет в колонии строгого режима девять лет, сообщили во вторник, 14 декабря, в пресс-службе прокуратуры региона.

Трагический случай произошел в сентябре. Как рассказали в прокуратуре, ссора началась после того, как женщина рассказала мужчине, что беременна.

- Злоумышленник нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами по телу, - заявили в прокуратуре. - После содеянного какой-либо помощи он ей не оказал и покинул дом. От полученных повреждений женщина умерла.

Позже экспертиза показала, что погибшая на самом деле не была беременна.

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