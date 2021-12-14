В Калужской области на парня напали с ножом за громкие разговоры на улице

В Малоярославецком районе местный житель получил тяжелые ранения в уличном конфликте. Об этом инциденте во вторник, 14 декабря, сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, молодой человек вместе с девушкой шел ночью по улице. Рядом с остановкой его окликнул другой парень, которому не понравились громкие разговоры пары. Сначала он стал читать нравоучения, а потом повалил на землю и стал наносить удары ножом.

Девушка начала кричать, пыталась отогнать незнакомца. Потом на такси отвезла своего парня в больницу. Он был в тяжелом состоянии, но врачи смогли оказать пострадавшему помощь.

Предполагаемому виновнику всего 20 лет. Ранее он был судим. Сейчас подозреваемый арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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