В Калужской области полицейский из Подмосковья незаконно застрелил оленя

В Жуковском районе Калужской области на особо охраняемой территории государственного комплекса «Таруса» в ночь на 9 декабря браконьер застрелил пятнистого оленя. Предполагаемым виновником оказался 34-летний инспектор ДПС из Московской области, сообщили в субботу, 11 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная охота».

- По версии следствия, подозреваемый из винтовки произвел выстрел в голову самцу пятнистого оленя, - заявили в Следственном комитете. - Животное погибло. Охотник был застигнут на месте работниками комплекса. Винтовка и тело погибшего оленя изъяты.

Ущерб оценивается в 300 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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