В Калужской области работник управляющей компании украл со счета жителей 2,2 миллиона рублей

В Обнинске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одной из управляющих компаний. Следствие считает, что он присвоил 2,2 миллиона рублей, сообщили 11 декабря в прокуратуре Калужской области.

Как отмечают в ведомстве, это деньги, которые жильцы дома в течение нескольких лет платили за текущий ремонт. Тариф составлял 15 рублей за квадратный метр.

- Опрошенные собственники пояснили, что деньги собраны для проведения восстановительных работ дома, однако до настоящего времени работы не проведены, накопления отсутствуют, - прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

Ведется расследование уголовного дела.

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