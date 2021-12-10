В Калуге гендиректора частной компании оштрафовали на 150 тысяч за нападение на полицейских

В Калуге 28-летнего генерального директора одной из компаний, работающих в сфере торговли, признали виновным в применении силы по отношению к полицейским. В пятницу, 10 декабря, об этом рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 25 сентября с Грабцевского шоссе в отдел полиции был доставлен мужчина, нарушивший Правила дорожного движения в качестве пешехода, - пояснили в СК. - В отделе он оказал сотрудникам сопротивление и ударил одного полицейского головой в грудь, а второго - ногами по ногам.

Виновника оштрафовали на 150 тысяч рублей.

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