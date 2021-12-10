В Калуге 50-летний мужчина открыл стрельбу на улице Хрустальной

В четверг, 9 декабря, на улице Хрустальной в Калуге 50-летней мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья. Подробности в пятницу сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, калужанин был пьян и решил пострелять. Сначала он попал в стену и окно, а потом вышел на балкон и выстрелил в сторону соседнего дома.

После этого мужчина с ружьем вышел на улицу, где его заметили прохожие. Они вызвали полицию. Хулигана удалось задержать.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у 50-летнего местного жителя, находящегося на улице, был изъят предмет, схожий по внешним признакам с гладкоствольным огнестрельным ружьем, - прокомментировали также в УМВД по Калужской области.

Никто из людей не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

За стрельбу калужанину грозит до семи лет колонии. Расследование уголовного дела продолжается.

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