В Калуге бывшего сотрудника оператора мобильной связи осудили за торговлю данными абонентов

В Калуге суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно бывшего сотрудника одного из операторов мобильной связи. В пятницу, 10 декабря, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Данный сотрудник незаконно получал детализации абонентов и сведения о принадлежности абонентских номеров, - рассказали в Следственном комитете. - Эту информацию злоумышленник направлял заказчику за денежное вознаграждение.

Преступление выявили служба безопасности компании и сотрудники регионального управления ФСБ.

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