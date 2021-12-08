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В Калужской области осудили мошенников, которые обманули корейское предприятие на 213 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 22:09 1 433
В Калужской области осудили мошенников, которые обманули корейское предприятие на 213 миллионов рублей

В Калужской области вступил в силу приговор двум жителям Подмосковья, которых признали виновными в крупном мошенничестве. Ущерб расположенного в Обнинске предприятия «Лотте КФ Рус» составил 213 миллионов рублей, сообщили в среду, 8 декабря, в прокуратуре региона.

Такая сумма набралась за семь лет – с 2010 по 2016.

- Подсудимые вводили в заблуждение корейское руководство компании ООО «Лотте КФ Рус» и, заключив ряд договоров поставки кондитерской продукции, выдавая себя за крупные сетевые компании, подделывали документы, связанные с поставкой товара и похищали в крупных объемах печенье «Чоко-пай», которое затем сбывали, - пояснили в прокуратуре.

При этом мошенники не раз обращались в Арбитражные суды Московской области с исками к предприятию о взыскании с того якобы существующей задолженности.

Одного из мужчин также признали виновным в отмывании денег. Его приговорили к восьми годам и девяти месяцам колонии со штрафом в 1,7 миллиона рублей. Второго – к 6 годам и девяти месяцам со штрафом в 1,2 миллиона. 

Как ранее поясняли в Следственном комитете, преступникам удавалось так долго обманывать производителя печенья, так как их сообщником был один из начальников этого предприятия.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 22:09 1 433
Тэги: криминал
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